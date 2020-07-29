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На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром
Спасатели предупреждают жителей Москвы и Московской области о сильном дожде, грозе и ветре до 20 метров в секунду в ближайшее время. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:04
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество

На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром

17:54 29.07.2020 (обновлено: 18:04 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спасатели предупреждают жителей Москвы и Московской области о сильном дожде, грозе и ветре до 20 метров в секунду в ближайшее время.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУМЧС по столице.
Кроме того, спасатели подмосковного главка МЧС РФ также предупреждают жителей области о том, что с 16.30 до конца суток 29 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, а также усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, при ветре и грозе стоит укрыться в капитальных строениях и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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