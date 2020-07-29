На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром

Спасатели рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, при ветре и грозе стоит укрыться в капитальных строениях и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.