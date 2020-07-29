На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спасатели предупреждают жителей Москвы и Московской области о сильном дожде, грозе и ветре до 20 метров в секунду в ближайшее время.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУМЧС по столице.
Кроме того, спасатели подмосковного главка МЧС РФ также предупреждают жителей области о том, что с 16.30 до конца суток 29 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, а также усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, при ветре и грозе стоит укрыться в капитальных строениях и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.