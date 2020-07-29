Индия перешла к третьему этапу смягчения ограничений

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Власти Власти Индии в ходе третьего этапа смягчения режима ограничений в связи с пандемией коронавируса разрешили передвижение людей в ночное время и возобновили работу школ йоги и спортзалов, сообщило министерство внутренних дел страны.

"Особенности новых руководящих принципов: ограничения на передвижение людей в ночное время (ночной комендантский час) были сняты. Учреждения йоги и спортзалы будут открыты с 5 августа 2020 года. В связи с этим министерство здравоохранения и семейного благополучия издаст инструкцию для обеспечения социального дистанцирования и сдерживания распространения COVID-19… После консультаций с штатами и правительством Индии было решено, что школы, колледжи и другие учебные заведения будут закрыты до 31 августа 2020 года", - отмечается в сообщении МВД.

Продлен запрет на работу метро, кинозалов, бассейнов, парков развлечений, театров и мест массовых собраний.

"Сроки их открытия будут определены отдельно, исходя из оценки ситуации. Запрет должен по-прежнему осуществляться в зонах сдерживания до 31 августа 2020 года", - отмечается в приказе МВД.

В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его, вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться).

Согласно последним данным, Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом, число случаев заболевания в стране превышает 1,5 миллиона человек. При этом власти Индии отмечают, что в больницах находятся лишь 33.26% заболевших, а более 64% людей, подхвативших коронавирус, уже выздоровели.