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Распространение нового коронавируса
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Индия перешла к третьему этапу смягчения ограничений
Власти Индии в ходе третьего этапа смягчения режима ограничений в связи с пандемией коронавируса разрешили передвижение людей в ночное время и возобновили... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:03
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире

Индия перешла к третьему этапу смягчения ограничений

18:03 29.07.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Власти Индии в ходе третьего этапа смягчения режима ограничений в связи с пандемией коронавируса разрешили передвижение людей в ночное время и возобновили работу школ йоги и спортзалов, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Особенности новых руководящих принципов: ограничения на передвижение людей в ночное время (ночной комендантский час) были сняты. Учреждения йоги и спортзалы будут открыты с 5 августа 2020 года. В связи с этим министерство здравоохранения и семейного благополучия издаст инструкцию для обеспечения социального дистанцирования и сдерживания распространения COVID-19… После консультаций с штатами и правительством Индии было решено, что школы, колледжи и другие учебные заведения будут закрыты до 31 августа 2020 года", - отмечается в сообщении МВД.
Продлен запрет на работу метро, кинозалов, бассейнов, парков развлечений, театров и мест массовых собраний.
"Сроки их открытия будут определены отдельно, исходя из оценки ситуации. Запрет должен по-прежнему осуществляться в зонах сдерживания до 31 августа 2020 года", - отмечается в приказе МВД.
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В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его, вплоть до 31 мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться).
Согласно последним данным, Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом, число случаев заболевания в стране превышает 1,5 миллиона человек. При этом власти Индии отмечают, что в больницах находятся лишь 33.26% заболевших, а более 64% людей, подхвативших коронавирус, уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндияВ мире
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