В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 802

По данным на 29 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 193 новых заражения (во вторник - 132), трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 34 802 человека, всего скончалось 1703 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Это связано было, в том числе с ростом количества тестов. Всего с начала эпидемии было проведено 777 631 тест на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 8009 тестов (во вторник - 4728). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.