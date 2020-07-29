Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575125103.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 802
Почти 200 новых заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, всего с начала эпидемии заразилось 34 802 человека, заявили в среду в Федеральном офисе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
женева (кантон)
здоровье - общество
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
женева (кантон)
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, женева (кантон), здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 34 802

17:52 29.07.2020
180
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 200 новых заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, всего с начала эпидемии заразилось 34 802 человека, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 29 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 193 новых заражения (во вторник - 132), трое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 34 802 человека, всего скончалось 1703 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Это связано было, в том числе с ростом количества тестов. Всего с начала эпидемии было проведено 777 631 тест на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 8009 тестов (во вторник - 4728). На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства. С 28 июля в кантоне Женева маски обязательны при заходе в любой магазин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЖенева (кантон)Здоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Бронетранспортер Бумеранг на военно-техническом форуме Армия-2019
Не все страны подтвердили участие в форуме "Армия-2020" из-за COVID-19
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром
Сдача ЕГЭ по русскому языку
Наблюдатели РСМ нашли более 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали возможную установку алкозамков на новые авто
Ситуация в Турции в связи COVID-19
В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Московское метро
В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Армении
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп рассказал, как отреагировал бы на сговор России с талибами
Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
Индия перешла к третьему этапу смягчения ограничений
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Саратова из ревности поджег дом с женой и родителями
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии рассказали о возможных санкциях за контрабанду оружия в Ливии
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Форум Армия
На форуме "Армия-2020" покажут противодействие беспилотникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
Лента новостейМолния