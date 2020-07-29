Наблюдатели РСМ нашли более 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ

МОСКВА, 29 июля – РИА Новости. Общественные наблюдатели Общественные наблюдатели Российского союза молодежи (РСМ) зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений в ходе основного периода проведения Единого государственного экзамена , при этом нарушать правила в этом году стали меньше, сообщили в пресс-службе движения.

РСМ проводит общественное наблюдение в сотрудничестве с Рособрнадзором с 2014 года.

"Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тысячи нарушений, среди которых есть и серьезные, например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи", - говорится в сообщении.

Наблюдатели при этом отметили, что количество нарушений в этом году значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.