Наблюдатели РСМ нашли более 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ

МОСКВА, 29 июля – РИА Новости. Общественные наблюдатели Российского союза молодежи (РСМ) зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений в ходе основного периода проведения Единого государственного экзамена, при этом нарушать правила в этом году стали меньше, сообщили в пресс-службе движения.
РСМ проводит общественное наблюдение в сотрудничестве с Рособрнадзором с 2014 года.
"Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тысячи нарушений, среди которых есть и серьезные, например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи", - говорится в сообщении.
Наблюдатели при этом отметили, что количество нарушений в этом году значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.
Российский союз молодежи направил около трех тысяч федеральных общественных наблюдателей и федеральных экспертов следить за проведением ЕГЭ, это более десяти тысяч реальных посещений пунктов проведения экзаменов. Кроме того, более 1,5 тысячи онлайн-наблюдателей отсмотрели трансляции из 32,7 тысячи экзаменационных аудиторий.
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