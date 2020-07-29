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Наблюдатели РСМ нашли более 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ
Общественные наблюдатели Российского союза молодежи (РСМ) зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений в ходе основного периода проведения Единого государственного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:47
единый государственный экзамен (егэ)
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образование - общество
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353
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РИА Новости
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Наблюдатели РСМ нашли более 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ

17:47 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 июля – РИА Новости. Общественные наблюдатели Российского союза молодежи (РСМ) зафиксировали более 1,5 тысячи нарушений в ходе основного периода проведения Единого государственного экзамена, при этом нарушать правила в этом году стали меньше, сообщили в пресс-службе движения.
РСМ проводит общественное наблюдение в сотрудничестве с Рособрнадзором с 2014 года.
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"Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тысячи нарушений, среди которых есть и серьезные, например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи", - говорится в сообщении.
Наблюдатели при этом отметили, что количество нарушений в этом году значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.
Российский союз молодежи направил около трех тысяч федеральных общественных наблюдателей и федеральных экспертов следить за проведением ЕГЭ, это более десяти тысяч реальных посещений пунктов проведения экзаменов. Кроме того, более 1,5 тысячи онлайн-наблюдателей отсмотрели трансляции из 32,7 тысячи экзаменационных аудиторий.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Общество
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