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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575124824.html
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575114813.html
Верной дорогой идете, товарищи! Меньше тестов - меньше заболевших, а что количество пневмоний растет, так это никого не волнует.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась.
2020-07-29T17:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

17:47 29.07.2020
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
Глава государства напомнил, что в июне и июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая, однако ситуация может измениться.
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Вчера, 15:34Распространение нового коронавируса
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Находящаяся на видеосовещании глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране появилась тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. В мае это были плюс семь процентов за сутки, на сегодняшний день — 0,7 процента.

"Может качнуться"

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, люди игнорируют меры профилактики.
В ответ президент заявил, что ситуация "может качнуться в любую сторону".
"Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", — добавил Путин.
Глава государства отметил, что региональные власти должны принимать только взвешенные решения, руководствуясь рекомендациями специалистов.
Он подчеркнул, что нужно избежать повторного введения режима самоизоляции.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Вчера, 14:50Распространение нового коронавируса
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Коронавирус в России

За минувшие сутки в России выявили 5475 случаев заражения коронавирусом. Почти четверть заболевших переносит инфекцию без симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Нет прироста инфицированных на Чукотке. Наименьшее количество новых случаев также зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике, Подмосковье и Забайкалье — на 0,2 процента больше, чем за предыдущие сутки.
По последним данным, за минувший день из-за осложнений от COVID-19 умерли 169 человек. Из больниц выписали еще 8116 пациентов. Под наблюдением медиков остается 260 621 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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12511119
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Верной дорогой идете, товарищи! Меньше тестов - меньше заболевших, а что количество пневмоний растет, так это никого не волнует.
29 июля, 18:44
ssergey-78
5102010
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