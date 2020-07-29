Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.

Глава государства напомнил, что в июне и июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая, однако ситуация может измениться.

Находящаяся на видеосовещании глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране появилась тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. В мае это были плюс семь процентов за сутки, на сегодняшний день — 0,7 процента.

"Может качнуться"

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, люди игнорируют меры профилактики.

В ответ президент заявил, что ситуация "может качнуться в любую сторону".

"Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", — добавил Путин.

Глава государства отметил, что региональные власти должны принимать только взвешенные решения, руководствуясь рекомендациями специалистов.

Он подчеркнул, что нужно избежать повторного введения режима самоизоляции.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России выявили 5475 случаев заражения коронавирусом. Почти четверть заболевших переносит инфекцию без симптомов.

По последним данным, за минувший день из-за осложнений от COVID-19 умерли 169 человек. Из больниц выписали еще 8116 пациентов. Под наблюдением медиков остается 260 621 человек.