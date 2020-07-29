https://ria.ru/20200729/1575124684.html
В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение по "фиолетовой" ветке метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки в РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:44
2020-07-29T17:57
москва
общество
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https://ria.ru/20200728/1575066422.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество