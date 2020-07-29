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В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение по "фиолетовой" ветке метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки в РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:57
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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москва, общество

В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро

17:44 29.07.2020 (обновлено: 17:57 29.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение по "фиолетовой" ветке метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Ранее сообщалось, что на участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" нет движения поездов из-за человека на пути.
"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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