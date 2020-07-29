https://ria.ru/20200729/1575124590.html
Житель Саратова из ревности поджег дом с женой и родителями
Житель Саратова обвиняется в убийстве жены и своих родителей, совершенном около года назад, сообщило в среду областное управление СК РФ. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:43
2020-07-29T17:58
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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саратов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости.
Житель Саратова
обвиняется в убийстве жены и своих родителей, совершенном около года назад, сообщило в среду областное управление СК
РФ.
В ночь на 22 августа 2019 года в частично расселенном жилом деревянном двухэтажном доме на улице Вольская, 8 горела кровля на площади около 600 квадратных метров. Погибли женщина и мужчина, еще одну женщину в тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали, но позже она скончалась в больнице. Следователи начали искать виновников пожара, очаг которого находился снаружи дома.
По версии следствия, обвиняемый, которому на тот момент было 32 года, ревновал супругу и подозревал ее в измене, а вечером 21 августа чрезмерное количество алкоголя обострило его переживания, он поругался с женой и в порыве гнева решил расправиться с ней. Когда она и его родители уснули, он зажигалкой поджег мусор в чулане под лестницей на первом этаже и скрылся. Пожарные извлекли из горящего дома 35-летнюю супругу, 55-летнего отца и 50-летнюю мать-инвалида, но все они скончались.
"Личность и местонахождение злоумышленника были установлены… В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний, вину в которых обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Следователи предъявили фигуранту дела обвинение по статьям УК РФ "Убийство трех человек, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба иные тяжкие последствия". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.