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Распространение нового коронавируса
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Пашинян заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду о значительном улучшении ситуации с эпидемией коронавируса в стране. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
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армения
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Пашинян заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Армении

17:43 29.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду о значительном улучшении ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
"После 6 июля эпидемическая ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. В соответствии с данными последних четырех-пяти дней мы можем сказать, что по количеству новых случаев и числу тяжелых пациентов мы вернулись к уровню конца мая, а крайне тяжелых больных – начала июня", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, в стране начался период преодоления коронавирусной инфекции. При этом премьер призвал соотечественников строго соблюдать противоэпидемические нормы, чтобы избежать новых вспышек.
При этом министр здравоохранения страны Арсен Торосян сообщил, что пик заболеваемости был 6 июля, после этого начался спад. Он добавил, что в медицинских учреждениях страны появились свободные койки - как обычные, так и реанимационные - ранее подготовленные для пациентов с коронавирусом. Глава минздрава сообщил также, что число тяжелых и крайне тяжелых больных уменьшилось в среднем с 650 до 500 и ниже, что неизбежно приведет к снижению уровня смертности.
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Торосян отметил, что с 1 августа три медцентра в областях страны, специализировавшиеся на лечении больных с выявленным коронавирусом, вернутся к своей обычной деятельности, а спустя семь-десять дней к обычной работе вернутся еще три медучреждения в Ереване. "Однако у нас всегда готовыми к развертыванию будут 2,8 тысячи коек", - сказал Торосян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на среду, выявлены 37937 случаев заражения, на лечении находятся 9165 пациентов, 723 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
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