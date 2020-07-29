Пашинян заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Армении

"После 6 июля эпидемическая ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. В соответствии с данными последних четырех-пяти дней мы можем сказать, что по количеству новых случаев и числу тяжелых пациентов мы вернулись к уровню конца мая, а крайне тяжелых больных – начала июня", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

При этом министр здравоохранения страны Арсен Торосян сообщил, что пик заболеваемости был 6 июля, после этого начался спад. Он добавил, что в медицинских учреждениях страны появились свободные койки - как обычные, так и реанимационные - ранее подготовленные для пациентов с коронавирусом. Глава минздрава сообщил также, что число тяжелых и крайне тяжелых больных уменьшилось в среднем с 650 до 500 и ниже, что неизбежно приведет к снижению уровня смертности.