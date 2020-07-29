На форуме "Армия-2020" покажут противодействие беспилотникам

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Программа противодействия беспилотным летательным аппаратам будет показана на полигоне Ашулук в Астраханской области в ходе форума "Армия-2020", сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Олег Кулаковский.
"В этом году форум расширяет свою географию. Кроме традиционных мест проведения его мероприятий (конгрессно-выставочный центр "Патриот", аэродром Кубинка, полигон Алабино, Северный флот и все военные округа), мы впервые задействуем полигон Ашулук, на базе которого представим уникальную программу противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.