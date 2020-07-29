Трамп рассказал, как отреагировал бы на сговор России с талибами

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень бы разозлился", если бы сообщения о том, что Россия выплачивает вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане, оказались правдой.
"Как я уже говорил, я, разумеется, читал об этом, и с тех пор я высказывался об этом. Колин Пауэлл (бывший госсекретарь США – ред.) говорит, что это неправда, а Колин Пауэл совсем не тот человек, от которого я в восторге. Колин Пауэлл говорит, что это неправда, другие люди говорят, что это неправда, и, если бы это было правдой, я бы очень разозлился", - сказал Трамп в среду журналистам.
Он добавил, что в случае, если бы сообщения оказались правдой, он бы "отреагировал соответствующим образом".
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.