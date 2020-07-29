https://ria.ru/20200729/1575124126.html
Представители Бразилии приедут на форум "Армия-2020"
Делегация правительства Бразилии будет присутствовать на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет в Подмосковье в конце августа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:42
2020-07-29T17:42
коронавирус covid-19
форум "армия — 2020"
патриот
алабино
московская область (подмосковье)
бразилия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573657203.html
алабино
московская область (подмосковье)
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077043_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_0bba7bd15af69bc4dea49bf2d09dbcef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, форум "армия — 2020", патриот, алабино, московская область (подмосковье), бразилия, безопасность, в мире