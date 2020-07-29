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Представители Бразилии приедут на форум "Армия-2020"
Делегация правительства Бразилии будет присутствовать на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет в Подмосковье в конце августа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:42
коронавирус covid-19
форум "армия — 2020"
патриот
алабино
московская область (подмосковье)
бразилия
безопасность
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, форум "армия — 2020", патриот, алабино, московская область (подмосковье), бразилия, безопасность, в мире

Представители Бразилии приедут на форум "Армия-2020"

17:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетранспортер (БТР) на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия"
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на форуме Армия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июл - РИА Новости. Делегация правительства Бразилии будет присутствовать на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет в Подмосковье в конце августа, сообщили РИА Новости источники в бразильском правительстве
По словам источников, делегацию возглавит секретарь оборонной продукции Маркус Дего, представляющий министра обороны Фернанду Азеведу.
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На "Армии-2020" покажут новые версии старейших российских военных тягачей
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней. Основная программа форума состоится в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, а также в военных округах и на Северном флоте.
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Коронавирус COVID-19Форум "Армия — 2020"ПатриотАлабиноМосковская область (Подмосковье)БразилияБезопасностьВ мире
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