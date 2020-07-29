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В США изучают возможные меры против TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможные меры против китайской социальной сети TikTok. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:45
стивен мнучин
майк помпео
министерство финансов сша
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стивен мнучин, майк помпео, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире

В США изучают возможные меры против TikTok

17:38 29.07.2020 (обновлено: 17:45 29.07.2020)
957
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможные меры против китайской социальной сети TikTok.
"Мы изучаем TikTok", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных мерах против соцсети из-за ее связей с китайскими властями.
В свою очередь глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что представит свои предложения Трампу уже на этой неделе.
"Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) проверяет TikTok. На этой неделе мы представим рекомендации президенту", - сказал Мнучин.
Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. В рекламе штаба на Facebook говорится, что соцсеть поймали с поличным на том, что она отслеживала пользовательскую информацию в буфере обмена данными в телефоне. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям.
Приложение Tik Tok
21 июля, 11:17
МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
7160023
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Стивен МнучинМайк ПомпеоМинистерство финансов СШАДональд ТрампСШАВ мире
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