В США изучают возможные меры против TikTok

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможные меры против китайской социальной сети TikTok.
"Мы изучаем TikTok", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных мерах против соцсети из-за ее связей с китайскими властями.
В свою очередь глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что представит свои предложения Трампу уже на этой неделе.
"Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) проверяет TikTok. На этой неделе мы представим рекомендации президенту", - сказал Мнучин.
Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. В рекламе штаба на Facebook говорится, что соцсеть поймали с поличным на том, что она отслеживала пользовательскую информацию в буфере обмена данными в телефоне. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям.