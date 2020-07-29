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Новикомбанк лидирует по темпам роста кредитного портфеля
Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех - вышел в лидеры среди российских банков по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала, сообщает РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:37
новикомбанк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк лидирует по темпам роста кредитного портфеля

17:37 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех - вышел в лидеры среди российских банков по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на опубликованную Банком России отчетность по итогам деятельности финансовых организаций за первое полугодие текущего года.
"Так, за 6 месяцев 2020 года показатель прироста капитала Новикомбанка увеличился на 20,8%, что является лучшим параметром в отрасли, следует из анализа отчетности банков страны. Рентабельность капитала (ROE) на уровне 30,17%, ставит Новикомбанк на первое место по данному коэффициенту среди топ-100 банков России. Таким образом, эффективное использование имеющихся ресурсов позволило Новикомбанку сохранить лидирующие позиции по значимым показателям деятельности несмотря на сложные финансово-экономические условия отчетного периода", - говорится в пресс-релизе Новикомбанка.
Более того, отмечает пресс-служба, вопреки давлению неблагоприятной конъюнктуры, последствиям кризисных явлений, повышенной волатильности на рынках в первой половине года, активы Банка выросли на 7,7% - до 508 миллиардов рублей. Основной драйвер роста бизнеса Новикомбанка – кредитный портфель - по итогам отчетного периода увеличился на 21,9%, что существенно превысило показатели банковской системы за указанный период, и вплотную приблизился к отметке 400 миллиардов рублей на 1 июля текущего года.
Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха.
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"Эффективная реализация бизнес-модели с низким кредитным риском и максимальным использованием капитала банка – результат высокого уровня экспертизы. Благодаря этому Новикомбанк демонстрирует хорошие показатели деятельности, что помогает сохранять низкие операционные издержки со стабильно растущей прибылью на фоне грамотного управления активами и пассивами Банка", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
В пресс-службе привели мнение экономических экспертов, которые сочли одним из главных преимуществ Новикомбанка значительный запас надежности и устойчивости даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации и проблем, с которыми сталкивается отрасль.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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