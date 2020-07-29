Новикомбанк лидирует по темпам роста кредитного портфеля

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. – опорный банк Госкорпорации Ростех - вышел в лидеры среди российских банков по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на опубликованную Банком России отчетность по итогам деятельности финансовых организаций за первое полугодие текущего года. Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех - вышел в лидеры среди российских банков по темпам роста кредитного портфеля и рентабельности капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на опубликованную Банком России отчетность по итогам деятельности финансовых организаций за первое полугодие текущего года.

"Так, за 6 месяцев 2020 года показатель прироста капитала Новикомбанка увеличился на 20,8%, что является лучшим параметром в отрасли, следует из анализа отчетности банков страны. Рентабельность капитала (ROE) на уровне 30,17%, ставит Новикомбанк на первое место по данному коэффициенту среди топ-100 банков России. Таким образом, эффективное использование имеющихся ресурсов позволило Новикомбанку сохранить лидирующие позиции по значимым показателям деятельности несмотря на сложные финансово-экономические условия отчетного периода", - говорится в пресс-релизе Новикомбанка.

Более того, отмечает пресс-служба, вопреки давлению неблагоприятной конъюнктуры, последствиям кризисных явлений, повышенной волатильности на рынках в первой половине года, активы Банка выросли на 7,7% - до 508 миллиардов рублей. Основной драйвер роста бизнеса Новикомбанка – кредитный портфель - по итогам отчетного периода увеличился на 21,9%, что существенно превысило показатели банковской системы за указанный период, и вплотную приблизился к отметке 400 миллиардов рублей на 1 июля текущего года.

Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха.

"Эффективная реализация бизнес-модели с низким кредитным риском и максимальным использованием капитала банка – результат высокого уровня экспертизы. Благодаря этому Новикомбанк демонстрирует хорошие показатели деятельности, что помогает сохранять низкие операционные издержки со стабильно растущей прибылью на фоне грамотного управления активами и пассивами Банка", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.