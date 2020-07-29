Правительство Германии приняло проект о защите работников мясной отрасли

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Правительство Правительство ФРГ в среду приняло законопроект о защите работников мясной отрасли, который принимается после вспышек коронавируса на предприятиях отрасли и который, помимо прочего, запрещает 16-часовые рабочие дни и субподряд, сообщил министр труда Хубертус Хайль.

"Федеральный кабинет министров принял инициированный мной проект закона о контроле защиты труда, который устраняет недочеты в мясной промышленности. Эпоха индивидуальных обязательств и меморандумов о взаимопонимании, таким образом, окончена. Мы таким образом положим конец организованной безответственности в этой сфере, которая была угрозой для трудоустроенных и для всего населения. Пандемия коронавируса как увеличительное стекло показала, где имеются проблемы в этой отрасли", - заявил Хайль на пресс-конференции.

Он рассказал, что сейчас на предприятиях мясной отрасли люди нередко работают в тесноте, без пауз, а смены могут достигать 16 часов, помимо этого, работники, которыми нередко выступают сезонные рабочие из Восточной Европы , живут в общежитиях в стесненных условиях. "Какой работник нанимается к такому работодателю с такими условиями - для (государственных - ред.) ведомств это недоступно пониманию", - заявил министр.

Законопроект, рассказал министр, запрещает, помимо продленного рабочего дня и размещения в общежитиях, договоры субподряда. Эта норма вступит в силу с 1 января 2021 года, а с 1 апреля 2021 года будут запрещены контракты на временное трудоустройство. Оба запрета касаются работ по забою и переработке мяса, которым в будущем в соответствии с этим законом смогут заниматься только штатные сотрудники фирм.

Кроме того, закон предусматривает более тесный контроль за предприятиями со стороны местных органов власти, занимающихся защитой труда, контроль времени работы будут осуществляться за счет введения электронной системы учета рабочего времени. Нарушения новых норм будут караться штрафом в 30 тысяч евро.

Министр при этом призвал бундестаг и бундесрат, которые должны одобрить законопроект, не поддаваться давлению лоббистов. "В таких ситуациях происходит следующее - очень сильное лобби пытается в таком законодательном процессе или смягчить закон, или если новое строгое регулирование проходит этот процесс, то они обходят это с новыми хитрыми конструкциями с дочерними предприятиями. С этим должно быть покончено, поэтому я призываю бундестаг и бундесрат не поддаваться влиянию лобби, которые очень, очень крупными суммами попытаются спасти свою ушлую бизнес-модель", - заявил Хайль.

Вспышки COVID-19 на мясоперерабатывающих заводах начались еще весной после начала снятия локдауна, уже в мае на фоне этих событий Хайль представил кабмину проект реформы мясной индустрии. Вспышки на мясоперерабатывающих предприятиях происходили и после этого, крупнейшая из которых стала одной из самых обсуждаемых новостей текущего месяца. В регионе Северный Рейн-Вестфалия в июле более 2 тысяч человек заразились коронавирусом COVID-19 после вспышки на мясоперерабатывающем предприятии компании Tönnies в округе Гютерсло. Из-за вспышки на мясокомбинате на карантин были помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло временно закрылись в качестве меры предосторожности.