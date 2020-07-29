В Адыгее рассказали о переоснащении больниц в рамках нацпроекта

КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Глава правительства Глава правительства Адыгеи Александр Наролин рассказал о переоснащении республиканского онкодиспансера, а также крупных больниц, проводящемся в рамках реализации в республике нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заседание Госсовета-Хасэ республики прошло в среду в Адыгее.

"В рамках "правительственного часа" депутаты заслушали доклад премьер-министра Александра Наролина о ходе реализации нацпроектов в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в отрасль медицины республики направлено 829 миллионов рублей. На сегодняшний день объем заключенных контрактов составил 87%.

"Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц (из запланированных к приобретению 141 единицы техники уже поставлено 118 единиц). Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ведется строительство 23 ФАПов", - отмечается в релизе со ссылкой на главу правительства региона.

Всего, по информации властей республики, в Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов.