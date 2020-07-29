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Республика Адыгея
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В Адыгее рассказали о переоснащении больниц в рамках нацпроекта
Глава правительства Адыгеи Александр Наролин рассказал о переоснащении республиканского онкодиспансера, а также крупных больниц, проводящемся в рамках... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:32
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353
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республика адыгея, общество

В Адыгее рассказали о переоснащении больниц в рамках нацпроекта

17:32 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Глава правительства Адыгеи Александр Наролин рассказал о переоснащении республиканского онкодиспансера, а также крупных больниц, проводящемся в рамках реализации в республике нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заседание Госсовета-Хасэ республики прошло в среду в Адыгее.
"В рамках "правительственного часа" депутаты заслушали доклад премьер-министра Александра Наролина о ходе реализации нацпроектов в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в отрасль медицины республики направлено 829 миллионов рублей. На сегодняшний день объем заключенных контрактов составил 87%.
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"Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц (из запланированных к приобретению 141 единицы техники уже поставлено 118 единиц). Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ведется строительство 23 ФАПов", - отмечается в релизе со ссылкой на главу правительства региона.
Всего, по информации властей республики, в Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов.

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