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Депутат прокомментировал переброс американских военных к границам России
Переброс военных США к границам России предпринимается с целью эскалации напряженности у границ РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:26
марк эспер
юрий швыткин
сша
безопасность
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РИА Новости
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марк эспер, юрий швыткин, сша, безопасность

Депутат прокомментировал переброс американских военных к границам России

17:26 29.07.2020
949
© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
© Flickr / U.S. Army Europe
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переброс военных США к границам России предпринимается с целью эскалации напряженности у границ РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы.
"Сдерживание непонятно кого, наша страна, конечно, ни на кого нападать не собирается, но, вместе с тем, это ведет к эскалации напряженности, к нестабильности вблизи наших границ", - сказал Швыткин РИА Новости.
Швыткин отметил, что если говорить в целом о европейской континенте, то США чувствуют себя там "как дома", и те страны, которые предоставляют свои территории для осуществления маневров со стороны США, не думают при этом о настоящем и будущем своих государств и народов.
Ранее Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысяч будут выведены из Германии в Италию и Бельгию.
Перехват российскими истребителями самолета-разведчика НАТО. Кадр видео
22 июля, 16:58
Российские силы ПВО перехватили в воздухе самолеты-разведчики НАТО
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Марк ЭсперЮрий ШвыткинСШАБезопасность
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