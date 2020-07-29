Депутат прокомментировал переброс американских военных к границам России

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Переброс военных США к границам России предпринимается с целью эскалации напряженности у границ РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США перебросят часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы.
"Сдерживание непонятно кого, наша страна, конечно, ни на кого нападать не собирается, но, вместе с тем, это ведет к эскалации напряженности, к нестабильности вблизи наших границ", - сказал Швыткин РИА Новости.
Швыткин отметил, что если говорить в целом о европейской континенте, то США чувствуют себя там "как дома", и те страны, которые предоставляют свои территории для осуществления маневров со стороны США, не думают при этом о настоящем и будущем своих государств и народов.
Ранее Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысяч будут выведены из Германии в Италию и Бельгию.