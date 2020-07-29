https://ria.ru/20200729/1575123108.html
В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов
На участке "фиолетовой" ветки метро Москвы от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" нет движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:25
2020-07-29T17:25
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия