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В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов
На участке "фиолетовой" ветки метро Москвы от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" нет движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:25
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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москва, происшествия

В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов

17:25 29.07.2020
3185
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПассажиры на открывшейся станции московского метрополитена "Котельники"
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На участке "фиолетовой" ветки метро Москвы от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" нет движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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