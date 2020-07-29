https://ria.ru/20200729/1575123027.html
АТОР предупредила о возможных рисках при поездке в Турцию
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о возможных рисках при поездке в Турцию. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:25
2020-07-29T17:36
туризм
новости - туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
турция
танзания
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, танзания
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
рассказала о возможных рисках при поездке в Турцию
.
Она отметила, что пассажиров проверяют на наличие симптомов коронавирусной инфекции по прилете и перед паспортным контролем в аэропортах страны. Если есть подозрение на COVID-19, на карантин направляют не только человека с признаками болезни, но и всех, кто сидел рядом с ним.
"Размещение в обсерваторе платное, страна не берет на себя эти расходы, поэтому мы настоятельно рекомендуем туристам брать расширенный пакет страховки", — цитирует Ломидзе агентство городских новостей "Москва".
По разным данным, нахождение в обсерваторе, где путешественнику придется провести две недели, может стоить до 100 евро в сутки, добавила директор ассоциации.
Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
На прошлой неделе стало известно, что с 1 августа международное авиасообщение возобновят. Пока посетить можно будет Британию, Турцию и Танзанию
, но со временем список расширят.