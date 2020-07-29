АТОР предупредила о возможных рисках при поездке в Турцию

Она отметила, что пассажиров проверяют на наличие симптомов коронавирусной инфекции по прилете и перед паспортным контролем в аэропортах страны. Если есть подозрение на COVID-19, на карантин направляют не только человека с признаками болезни, но и всех, кто сидел рядом с ним.