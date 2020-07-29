Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии

"Это программа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра финансов Исраэля Каца по выплате единовременной дотации для каждого гражданина Израиля. Дотация направлена на помощь различным слоям населения, и в том числе ставит своей целью поощрение уровня потребления и трудовой занятости в условиях распространения эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы главы финансового ведомства.
Каждый гражданин Израиля старше 18 лет получит единовременную выплату в размере 750 шекелей (около 220 долларов США). На детей будет выплачена дотация в размере 500 шекелей (147 долларов) на каждого ребенка - до четвертого включительно, на пятого ребенка и остальных - по 300 шекелей (88 долларов), сообщает пресс-служба министра финансов.
Льготные категории граждан получат увеличенные суммы дотации. Военнослужащие или граждане, проходящие альтернативную армейскую службу, которые завершают службу в 2020 году, получат дополнительные 500 шекелей.
Права на получение дотаций будут лишены лишь те граждане, чей годовой налогооблагаемый доход за 2018 год превысил 651 тысячу шекелей (191 тысячу долларов), однако они получат выплаты на детей и других членов семьи.
Деньги будут выплачены на следующей неделе, пообещал премьер-министр.
"Как я и обещал, кнессет утвердил программу дотаций для каждого гражданина, которую я инициировал. Деньги поступят на ваши счета, граждане Израиля, уже на следующей неделе. Это еще один шаг, который облегчит вам жизнь и будет способствовать развитию экономики", - сообщил премьер-министр в телеобращении, опубликованном на его официальной странице в Twitter.
הכנסת אישרה את תוכנית המענקים שהבאתי עם שר האוצר ישראל כץ. הכסף אצלכם בתחילת השבוע הבא. עוד תוכניות בדרך! pic.twitter.com/iOmnhs9vgw— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 29, 2020
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