Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии

Льготные категории граждан получат увеличенные суммы дотации. Военнослужащие или граждане, проходящие альтернативную армейскую службу, которые завершают службу в 2020 году, получат дополнительные 500 шекелей.

Права на получение дотаций будут лишены лишь те граждане, чей годовой налогооблагаемый доход за 2018 год превысил 651 тысячу шекелей (191 тысячу долларов), однако они получат выплаты на детей и других членов семьи.