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Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии
Кнессет Израиля утвердил в среду во втором и третьем чтениях программу по выплате разовых дотаций гражданам Израиля на фоне пандемии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
исраэль кац
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
израиль
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353
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коронавирус covid-19, исраэль кац, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии

17:35 29.07.2020 (обновлено: 17:47 29.07.2020)
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Кнессет Израиля утвердил в среду во втором и третьем чтениях программу по выплате разовых дотаций гражданам Израиля на фоне пандемии, сообщила пресс-служба министра финансов.
"Это программа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра финансов Исраэля Каца по выплате единовременной дотации для каждого гражданина Израиля. Дотация направлена на помощь различным слоям населения, и в том числе ставит своей целью поощрение уровня потребления и трудовой занятости в условиях распространения эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы главы финансового ведомства.
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
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Каждый гражданин Израиля старше 18 лет получит единовременную выплату в размере 750 шекелей (около 220 долларов США). На детей будет выплачена дотация в размере 500 шекелей (147 долларов) на каждого ребенка - до четвертого включительно, на пятого ребенка и остальных - по 300 шекелей (88 долларов), сообщает пресс-служба министра финансов.
Льготные категории граждан получат увеличенные суммы дотации. Военнослужащие или граждане, проходящие альтернативную армейскую службу, которые завершают службу в 2020 году, получат дополнительные 500 шекелей.
Права на получение дотаций будут лишены лишь те граждане, чей годовой налогооблагаемый доход за 2018 год превысил 651 тысячу шекелей (191 тысячу долларов), однако они получат выплаты на детей и других членов семьи.
Деньги будут выплачены на следующей неделе, пообещал премьер-министр.
"Как я и обещал, кнессет утвердил программу дотаций для каждого гражданина, которую я инициировал. Деньги поступят на ваши счета, граждане Израиля, уже на следующей неделе. Это еще один шаг, который облегчит вам жизнь и будет способствовать развитию экономики", - сообщил премьер-министр в телеобращении, опубликованном на его официальной странице в Twitter.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Исраэль КацКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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