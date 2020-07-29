Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, поручение направлено членам комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики. Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы, россиянин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство, депутатом быть не может.
Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.
Глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" по этой теме вопросов нет.
Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфенов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.