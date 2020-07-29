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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:49
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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353
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РИА Новости
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

17:23 29.07.2020 (обновлено: 20:49 29.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, поручение направлено членам комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики. Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы, россиянин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство, депутатом быть не может.

Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
Глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" по этой теме вопросов нет.
Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфенов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.
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