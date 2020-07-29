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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575122796.html
"Аэрофлот" рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа пассажирам
Прибывающим в РФ россиянам необходимо до вылета заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг и в течение трех суток с момента прибытия загрузить в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1400x0_80_0_0_8cb00d490704d6dd336be47f3418142b.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), общество

"Аэрофлот" рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа пассажирам

17:21 29.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прибывающим в РФ россиянам необходимо до вылета заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг и в течение трех суток с момента прибытия загрузить в ранее заполненную анкету результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР, иностранцы для регистрации и посадки на рейс в РФ должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сообщает авиакомпания "Аэрофлот".
"Для лиц, прибывающих на территорию России из стран, с которыми с 1 августа возобновляется воздушное авиасообщение, отменена обязательная изоляция на 14 дней", - говорится в сообщении.
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Россиянам, прибывающим в РФ регулярными и чартерными рейсами, необходимо до вылета заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг, а в последующем в течение трех суток с момента прибытия в РФ загрузить в ранее заполненную анкету результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Во время полета пассажирам также необходимо заполнить предложенную бортпроводниками анкету.
Иностранцы, планирующие прилететь в РФ из стран, с которыми возобновлены регулярные рейсы, включая транзитных пассажиров, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке. В полете пассажирам также необходимо заполнить предложенную бортпроводниками анкету.
"Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заражения COVID-19 в указанных целях. В Москве экспресс-тестирование методом ПЦР можно пройти в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", кроме того, услуга оказывается в ряде государственных и частных клиник", - говорится в сообщении.
"Напоминаем, что пассажиры допускаются на борт воздушного судна только в средствах индивидуальной защиты, в которых они должны находиться на протяжении всего полета", - отмечает компания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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