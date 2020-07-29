Эксперты ООН включили онлайн-встречи в понятие "мирные собрания"

ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Эксперты ООН разъяснили понятие "мирные собрания", отнеся в эту категорию, в том числе, массовые виртуальные или онлайн-встречи, говорится в заявлении Управления ООН по правам человека, распространенном в среду в Женеве.

Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 экспертов, которые следят за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), выпустил в среду всеобъемлющее юридическое руководство к 21-й статье пакта, в которой говорится об основополагающем праве на мирные собрания. Эти замечания общего порядка стали первым крупным международным документом, который был составлен онлайн, поскольку эксперты не смогли лично встретиться из-за пандемии COVID-19.

"Каждый человек, включая детей, иностранных граждан, женщин, трудящихся-мигрантов, просителей убежища и беженцев, может осуществлять право на мирные собрания, которое может принимать различные формы: в общественных и частных помещениях, на открытом воздухе, в помещении и в интернете … Любое ограничение участия в мирных собраниях должно основываться на дифференцированной или индивидуальной оценке поведения участников", - прокомментировал документ член Комитета ООН по правам человека Кристоф Хейнс , слова которого приводятся в сообщении.

Эксперты разъяснили, как следует понимать термин "мирные собрания", участие в которых является одним из основных прав человека. В частности, такие мероприятия описываются как организованные заранее при уведомлении властей собрания для выражения мнения без насилия. Однако спонтанные встречи, которые являются прямой реакцией на текущие события, независимо от того, координируются они или нет, в равной степени защищены статьей 21 МПГПП.

Когда сложно определить мирный или насильственный характер имеет протест, исходят из того, что манифестация мирная. При этом насильственные действия отдельных участников не должны характеризовать все собрание, считают эксперты.

"На вопрос о том, является ли то или иное собрание мирным, необходимо давать ответ, ссылаясь на насилие, исходящее от участников. Насилие в отношении участников мирного собрания со стороны властей или провокаторов, действующих от их имени, не делает собрание немирным", - отмечается в документе.

В замечаниях также подчеркивается, что участники собраний имеют право носить маски или капюшоны, закрывающие их лицо. Ношение участниками предметов, которые являются или могут рассматриваться в качестве оружия или защитного снаряжения, такие как противогазы или шлемы, также не является достаточным доказательством того, что поведение этих участников представляет насилие.

Со своей стороны, правительства не должны собирать личные данные с целью преследования или запугивания участников манифестаций, и "не могут блокировать сети Интернет или закрывать какие-либо веб-сайты в связи с их ролью в организации или проведении мирных собраний", добавили эксперты.