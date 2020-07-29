https://ria.ru/20200729/1575122665.html
Швеция снимет ограничения на поездки в ряд стран
Власти Швеции с 30 июля снимают введенные в связи с коронавирусом ограничения на поездки в Данию, Норвегию, Швейцарию и Чехию, сообщает министерство иностранных РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:18
2020-07-29T17:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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СТОКГОЛЬМ, 29 июл - РИА Новости.
Власти Швеции
с 30 июля снимают введенные в связи с коронавирусом ограничения на поездки в Данию
, Норвегию
, Швейцарию
и Чехию
, сообщает министерство иностранных дел страны.
Ранее Швеция уже сняла ограничения на поездки в Андорру, Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Испанию, Монако, Люксембург, Германию и Венгрию. Рекомендация не посещать все остальные страны ЕС без необходимости продлена до 12 августа.
"Кроме этого, ранее МИД рекомендовал воздержаться от поездок без необходимости за пределы ЕС и стран Шенгенской зоны до 31 августа 2020 года. Эта рекомендация по-прежнему остается в силе", - говорится в сообщении.
Ограничения на зарубежные поездки были введены МИД страны 14 марта в связи с распространением коронавируса.