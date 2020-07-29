Швеция снимет ограничения на поездки в ряд стран

СТОКГОЛЬМ, 29 июл - РИА Новости. Власти Норвегию, Швейцарию и Власти Швеции с 30 июля снимают введенные в связи с коронавирусом ограничения на поездки в Данию Чехию , сообщает министерство иностранных дел страны.

Ранее Швеция уже сняла ограничения на поездки в Андорру, Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Испанию, Монако, Люксембург, Германию и Венгрию. Рекомендация не посещать все остальные страны ЕС без необходимости продлена до 12 августа.

"Кроме этого, ранее МИД рекомендовал воздержаться от поездок без необходимости за пределы ЕС и стран Шенгенской зоны до 31 августа 2020 года. Эта рекомендация по-прежнему остается в силе", - говорится в сообщении.