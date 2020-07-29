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В Литве вернули обязательное ношение масок из-за роста случаев COVID-19
Литовское правительство решило с 1 августа вернуть режим обязательного ношения масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:17
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В Литве вернули обязательное ношение масок из-за роста случаев COVID-19

17:17 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 29 июл - РИА Новости. Литовское правительство решило с 1 августа вернуть режим обязательного ношения масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, передает Sputnik Литва.
Как отмечает агентство, вопрос был поднят на заседании правительства министром юстиции Элвинасом Янкявичюсом. На этой неделе он заменяет главу минздрава Аурелиюса Веригу.
"Ситуация как в Литве, так и во всем мире, ухудшается, количество заболеваний увеличивается. Чтобы защитить литовский народ от этого опасного вируса, защитить нашу экономику, четко отправив сигнал бизнесу, что мы не будем их закрывать или ограничивать, мы будем просить и требовать от общественности носить маски", – приводит Sputnik слова главы минюста.
По данным агентства, ограничения начнут действовать с 1 августа. Маски нужно будет обязательно носить в общественном транспорте, в закрытых местах торговли и на массовых мероприятиях. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия общественного питания можно будет посещать без масок.
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"Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий премьер-министра Саулюса Сквернялиса на время его отпуска, заявил, что исключение для ношения масок будет применяться к учреждениям, где невозможно предоставление услуг людям в масках. Канцлер правительства Альгридас Стончайтис отметил, что хотя ношение масок до выходных не является обязательным, это "настоятельно рекомендуется", - добавляет Sputnik.
В республике с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве составляет 2043. За минувшие сутки подтверждены 16 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1643 человека, 80 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саулюс СквернялисКоронавирусыВОЗЛитваВ мире
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