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Распространение нового коронавируса
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В Ираке зарегистрировали максимальный суточный прирост больных COVID-19
Иракские медики зарегистрировали в среду максимальный суточный показатель заражения коронавирусом с начала эпидемии - 2968 новых случаев, общее число... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ирак, в мире

В Ираке зарегистрировали максимальный суточный прирост больных COVID-19

17:16 29.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Иракские медики зарегистрировали в среду максимальный суточный показатель заражения коронавирусом с начала эпидемии - 2968 новых случаев, общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило 118 тысяч.
"Министерство здравоохранения сегодня зарегистрировало 2399 случаев выздоровления, 2968 новых случаев заражения и 68 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 118 300, выздоровели более 83 тысяч пациентов, скончались 4603.
Отметка в 100 тысяч случаев заражения была преодолена 23 июля.
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В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее власти заявляли о возможности снятия ограничений после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха в начале августа, однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил в понедельник генеральный директор департамента общественного здравоохранения Рияд Абд аль-Амир. На фоне роста числа заражений в преддверии праздника в стране вводится круглосуточный комендантский час с 30 июля по 9 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИракВ мире
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