В Ираке зарегистрировали максимальный суточный прирост больных COVID-19

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Иракские медики зарегистрировали в среду максимальный суточный показатель заражения коронавирусом с начала эпидемии - 2968 новых случаев, общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило 118 тысяч.

"Министерство здравоохранения сегодня зарегистрировало 2399 случаев выздоровления, 2968 новых случаев заражения и 68 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 118 300, выздоровели более 83 тысяч пациентов, скончались 4603.

Отметка в 100 тысяч случаев заражения была преодолена 23 июля.

Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее власти заявляли о возможности снятия ограничений после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха в начале августа, однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил в понедельник генеральный директор департамента общественного здравоохранения Рияд Абд аль -Амир. На фоне роста числа заражений в преддверии праздника в стране вводится круглосуточный комендантский час с 30 июля по 9 августа.