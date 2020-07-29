Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместного с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2.
В рамках исследования ученые под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.
Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
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