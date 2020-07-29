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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575122372.html
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместного с компанией Signify исследования выявили... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бостонский университет
открытия - риа наука
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, бостонский университет, открытия - риа наука, воз

Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

17:16 29.07.2020 (обновлено: 22:21 29.07.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместного с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2.
В рамках исследования ученые под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.
Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бостонский университетОткрытия - РИА НаукаВОЗ
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