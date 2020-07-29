https://ria.ru/20200729/1575122348.html
Пшеница "Липецкая звезда" бьет рекорды урожайности в Липецкой области
Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:16
2020-07-29T17:16
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости.
Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Липецкой области
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Над выведением нового сорта озимой пшеницы группа российских и зарубежных ученых и аграриев работала почти 10 лет. "Липецкую звезду" разработали специально для выращивания на чернозёмах Центральной России. Впервые новый сорт был представлен в 2018 году на "Всероссийском дне поля", который проходил в регионе. Сейчас поля ею засевают все больше сельхозпредприятий не только Липецкой области, но и других регионов.
По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, помимо высокой урожайности "Липецкую звезду" отличает высокий уровень клейковины - 26-30%.
Как отмечает губернатор региона, еще 20 лет назад о таком уровне показателей урожайности приходилось только мечтать.
"Липецкая звезда" себя отлично показывает на больших посевах. Совсем недавно хлеборобы региона могли только мечтать об этом. В среднем с гектара в регионе собирали по 16 центнеров озимой пшеницы, а сегодня мы говорим о 90 центнерах с гектара. Это отличный показатель для региона", - сказал Артамонов.