Пшеница "Липецкая звезда" бьет рекорды урожайности в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Липецкой области , сообщил глава региона Игорь Артамонов

Над выведением нового сорта озимой пшеницы группа российских и зарубежных ученых и аграриев работала почти 10 лет. "Липецкую звезду" разработали специально для выращивания на чернозёмах Центральной России. Впервые новый сорт был представлен в 2018 году на "Всероссийском дне поля", который проходил в регионе. Сейчас поля ею засевают все больше сельхозпредприятий не только Липецкой области, но и других регионов.

По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, помимо высокой урожайности "Липецкую звезду" отличает высокий уровень клейковины - 26-30%.

Как отмечает губернатор региона, еще 20 лет назад о таком уровне показателей урожайности приходилось только мечтать.