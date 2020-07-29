Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200729/1575122348.html
Пшеница "Липецкая звезда" бьет рекорды урожайности в Липецкой области
Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:16
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574557011_0:0:3198:1799_1400x0_80_0_0_47e162546f52fd58d8680a83b49b41c4.jpg
https://ria.ru/20200710/1574188224.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574557011_0:0:3198:1799_1400x0_80_0_0_47e162546f52fd58d8680a83b49b41c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574557011_198:0:2929:2048_1400x0_80_0_0_6934574e2a17aa0183b30b7c4753f5fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574557011_539:0:2587:2048_1400x0_80_0_0_587aba86be179dfbaae6eaa2dfee6f52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, экономика

Пшеница "Липецкая звезда" бьет рекорды урожайности в Липецкой области

17:16 29.07.2020
243
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Пшеница нового сорта "Липецкая звезда" побила рекорды урожайности в регионе и достигла до 90 центнеров с гектара в Хлевенском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Над выведением нового сорта озимой пшеницы группа российских и зарубежных ученых и аграриев работала почти 10 лет. "Липецкую звезду" разработали специально для выращивания на чернозёмах Центральной России. Впервые новый сорт был представлен в 2018 году на "Всероссийском дне поля", который проходил в регионе. Сейчас поля ею засевают все больше сельхозпредприятий не только Липецкой области, но и других регионов.
По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, помимо высокой урожайности "Липецкую звезду" отличает высокий уровень клейковины - 26-30%.
Как отмечает губернатор региона, еще 20 лет назад о таком уровне показателей урожайности приходилось только мечтать.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
10 июля, 18:44
Опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, заявили в Минсельхозе
"Липецкая звезда" себя отлично показывает на больших посевах. Совсем недавно хлеборобы региона могли только мечтать об этом. В среднем с гектара в регионе собирали по 16 центнеров озимой пшеницы, а сегодня мы говорим о 90 центнерах с гектара. Это отличный показатель для региона", - сказал Артамонов.
2400001
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
Рекомендуем
Мост через Волгу в Твери
Руденя: на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Золотые ворота во Владимире
Владимирское Заксобрание одобрило законопроект по поддержки инвесторов
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Глава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС назвал перспективы восстановления экономики США неопределенными
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Мэр Москвы Сергей Собянин
Объем экономики в Москве восстанавливается, заявил Собянин
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Лента новостейМолния