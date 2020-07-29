В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 426 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 23 947. Всего 16 785 человек были вылечены, а 759 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.