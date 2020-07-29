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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575122241.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 426, до 23 947, всего умерли 759 человек, сообщил в среду на брифинге... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:14
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 тысячи

17:14 29.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 426, до 23 947, всего умерли 759 человек, сообщил в среду на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 521 зарегистрированном случае коронавируса, 753 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 426 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 23 947. Всего 16 785 человек были вылечены, а 759 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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