В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 тысячи

КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 426, до 23 947, всего умерли 759 человек, сообщил в среду на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 521 зарегистрированном случае коронавируса, 753 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 426 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 23 947. Всего 16 785 человек были вылечены, а 759 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.