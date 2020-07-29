https://ria.ru/20200729/1575122187.html
Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом
Вице-президент Гамбии Исату Турай заразилась коронавирусом, президент страны Адама Барроу будет соблюдать самоизоляцию, сообщает администрация главы... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:13
2020-07-29T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гамбия
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575121423.html
1
гамбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, гамбия, в мире