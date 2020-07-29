Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575122187.html
Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом
Вице-президент Гамбии Исату Турай заразилась коронавирусом, президент страны Адама Барроу будет соблюдать самоизоляцию, сообщает администрация главы... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гамбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_0:173:2000:1298_1400x0_80_0_0_bacbfb2cd151000e5bfc1c676db90459.jpg
https://ria.ru/20200729/1575121423.html
1
гамбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_0:173:2000:1298_1400x0_80_0_0_bacbfb2cd151000e5bfc1c676db90459.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_269:0:2000:1298_1400x0_80_0_0_5129e00549bd0cca7e6cc98fafce8d22.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104099/82/1040998207_702:0:2000:1298_1400x0_80_0_0_9911fe4dd432e9dd013d21f93f967be8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, гамбия, в мире

Вице-президент Гамбии заразилась коронавирусом

17:13 29.07.2020
75
© AP Photo / Jason FlorioЛюди проходят по улице в Банжуле, Гамбия
Люди проходят по улице в Банжуле, Гамбия
© AP Photo / Jason Florio
Люди проходят по улице в Банжуле, Гамбия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-президент Гамбии Исату Турай заразилась коронавирусом, президент страны Адама Барроу будет соблюдать самоизоляцию, сообщает администрация главы государства.
"Администрация президента сообщает, что тест ее превосходительства вице-президента Исату Турай на COVID-19 показал положительный результат. Вследствие этого президент Барроу незамедлительно отправляется в самоизоляцию на две недели", - говорится в заявлении администрации в Twitter.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 17:05Распространение нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 870 тысяч
По последним данным министерства здравоохранения страны, в Гамбии с начала эпидемии зафиксировали 326 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. По меньшей мере 66 человек после заражения выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГамбияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 тысячи
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Ираке зарегистрировали максимальный суточный прирост больных COVID-19
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Мусульман попросили не посещать массовые мероприятия в Курбан-байрам
Пиво
Названы опасные при проблемах с желудком напитки
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
В районе бывшего концлагеря "Моглино" нашли останки 45 красноармейцев
Людт на набережной в Берлине
В полиции Германии оценили введение обязательных тестов на COVID-19
Медицинские маски
В Литве вернули обязательное ношение масок из-за роста случаев COVID-19
Флаг Швеции в Стокгольме
Швеция снимет ограничения на поездки в ряд стран
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 870 тысяч
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Эксперты ООН включили онлайн-встречи в понятие "мирные собрания"
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования на катере в акватории Москвы-реки с целью профилактики нарушений гражданами режима самоизоляции
В Крыму росгвардейцы спасли семейную пару, унесенную в открытое море
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Депутат прокомментировал переброс американских военных к границам России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Лента новостейМолния