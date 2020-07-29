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Названы опасные при проблемах с желудком напитки
РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:13
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, общество

Названы опасные при проблемах с желудком напитки

17:11 29.07.2020 (обновлено: 22:13 29.07.2020)
4544
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier InternationalПиво
Пиво
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала, какие напитки опасно употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом.
По ее словам, в первую очередь людям с болезнями ЖКТ противопоказан алкоголь.

"Спиртосодержащие напитки особенно негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания", — сказала врач в интервью "Комсомольской правде".

Лупанова отметила, что при проблемах с желудком также нужно отказаться от крепкого кофе, чая и свежевыжатых соков, особенно натощак. Эти напитки повышают секрецию в желудке и могут вызвать болезненные ощущения, объяснила она.
Для нормализации процесса пищеварения специалист рекомендовала придерживаться диеты, ограничивающей употребление жирной, острой и жареной пищи.
Соковыжималка
12 февраля, 10:57
Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
49356123
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Здоровье - ОбществоОбщество
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