https://ria.ru/20200729/1575122063.html
Названы опасные при проблемах с желудком напитки
РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:11
2020-07-29T22:13
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200212/1564582483.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала, какие напитки опасно употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом.
По ее словам, в первую очередь людям с болезнями ЖКТ противопоказан алкоголь.
"Спиртосодержащие напитки особенно негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания", — сказала врач в интервью "Комсомольской правде".
Лупанова отметила, что при проблемах с желудком также нужно отказаться от крепкого кофе, чая и свежевыжатых соков, особенно натощак. Эти напитки повышают секрецию в желудке и могут вызвать болезненные ощущения, объяснила она.
Для нормализации процесса пищеварения специалист рекомендовала придерживаться диеты, ограничивающей употребление жирной, острой и жареной пищи.