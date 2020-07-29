Названы опасные при проблемах с желудком напитки

По ее словам, в первую очередь людям с болезнями ЖКТ противопоказан алкоголь.

"Спиртосодержащие напитки особенно негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания", — сказала врач в интервью " Комсомольской правде ".

Лупанова отметила, что при проблемах с желудком также нужно отказаться от крепкого кофе, чая и свежевыжатых соков, особенно натощак. Эти напитки повышают секрецию в желудке и могут вызвать болезненные ощущения, объяснила она.