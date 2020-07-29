Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Автомобильный журнал " Автомобильный журнал " За рулем " перечислил четыре наиболее распространенные схемы обмана водителей, а также способы не попасться на удочку мошенников.

Автор материала обращает внимание, что после смягчения мер самоизоляции аферисты стали более изобретательными и активными, ведь в течение двух месяцев "вся страна сидела по домам".

Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье. Суть этой схемы в том, что к автомобилисту на парковке подходит заплаканный ребенок и просит отвезти его к бабушке, потому что его бьют родители, либо сообщает, что потерялся, и просит помочь найти родных.

"Соглашаясь отвезти ребенка к родственникам, вы рискуете заработать очень крупные неприятности", — предупреждает автомобилистов автор.

Если выполнить просьбу ребенка, можно столкнуться с поджидающими в указанном месте "родителями" с подставными полицейскими. Они обвинят жертву в похищении ребенка или даже в педофилии. А чтобы не оказаться фигурантом уголовного дела, мошенники предложат договориться на месте.

Автор статьи призывает ни в коем случае не везти куда-либо чужого ребенка без согласия родителей.

"Помочь малышу, если у него и правда неприятности, можно, вызвав на место наряд полиции", — сообщается в статье.

Другая схема мошенничества — "дым столбом". Чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины.

Водитель одного из автомобилей во время движения показывает жертве знаки, что с машиной что-то не так, и просит остановиться и встать у обочины, после чего выбегает, просит открыть капот и спешно что-то делает с агрегатами.

Задача "бдительного" автомобилиста в данном случае вогнать в ступор жертву своей скоростью и, получив доступ к подкапотному пространству, брызнуть масло на горячий двигатель, после чего повалит дым. После этого аферист позовет в сервис к своим знакомым, где автомобилиста "обдерут как липку".

Эксперты советуют ни в коем случае не давать посторонним осматривать повреждения своей машины и тем более залезать под капот. Рвущегося "помочь" автомобилиста следует поблагодарить и сказать, что справитесь самостоятельно.

Третья схема "развода" на дорогах — требование компенсации морального вреда. Такой способ применяют в местах с плохой видимостью из-за кустов или припаркованных автомобилей. Обязательное условие — низкая скорость передвижения. Злоумышленник, выждав нужный момент, бросается под колеса, после чего падает на землю, сымитировав наезд.

Когда водитель выйдет из автомобиля, мошенник скажет, что с ним все в порядке, но он разбил часы, смартфон или какой-нибудь другой гаджет. Разумеется, эти повреждения не имеют отношения к "наезду" и появились до него, но жертва об этом не догадывается и соглашается возместить "ущерб".

Автор призывает ни в коем случае не соглашаться на какие-либо выплаты и вызывать ГИБДД. Кроме того, следует не тратить время на разговоры с "пострадавшим", а вместо этого собирать контакты свидетелей инцидента. Как правило, преступники предпочитают не связываться со стражами порядка и покидают место происшествия.

Еще один способ наживы сводится к краже. Один из мошенников, часто это девушка, просит о помощи автолюбителя, и пока тот помогает "починить" машину, злоумышленники обкрадывают его.

Часто в этой схеме преступники обходятся без "сломанного" автомобиля. Достаточно сделать что-то, что бы отвлекло жертву и выманило из машины: прокол колеса, привязанная банка или банкнота под дворником.