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В полиции Германии оценили введение обязательных тестов на COVID-19
Полиция ФРГ не будет принуждать граждан делать обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию по возвращении в страну из региона повышенного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:07
2020-07-29T17:07
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, йенс шпан, коронавирусы, мвд германии, германия, в мире
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости.
Полиция ФРГ не будет принуждать граждан делать обязательное тестирование на коронавирусную
инфекцию по возвращении в страну из региона повышенного эпидемиологического риска, если они откажутся делать это, заявил представитель МВД Германии
Стив Альтер.
В понедельник министр здравоохранения Германии Йенс Шпан
сообщил, что со следующей недели в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто возвращается в страну из региона повышенного риска (список таких регионов формирует Институт Роберта Коха).
"Нет, я не считаю практичным делать это принудительно. Здесь встает вопрос, какие есть альтернативы, например, сейчас (до вступления в силу распоряжения об обязательном тестировании) при возвращении из региона риска тестирование не проводится, но необходим карантин. Это, возможно, будет как-то обыграно, но переговоры продолжаются, я не хочу их предвосхищать", - заявил Альтер, отвечая на вопрос, будут ли граждан принуждать делать тест, если они от него откажутся.
В свою очередь, представительница министерства здравоохранения заявила, что точная дата вступления в силу распоряжения об обязательных теста пока не определена.
"Эти бесплатные тесты защищают всех, никто не должен отказываться от них по финансовым причинам. Распоряжение о принятии затрат (федеральным бюджетом) вступит в силу на этой неделе. Как заявлял министр, дополнительно будет выпущено распоряжение об обязательном тестировании для возвращающихся из регионов повышенного риска, точную дату пока назвать не могу", - заявила представительница ведомства.
Она допустила, что распоряжение об обязательных тестах может вступить в силу в понедельник, но работа по нему еще не закончена. Говоря о формате покрытия затрат на тесты, она пояснила, что средства будут выделены в форме дополнительных ассигнований на медицинское страхование.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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