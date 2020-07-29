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США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию, сообщил командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
марк эспер, нато, монс, сша, безопасность, в мире

США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

17:07 29.07.2020 (обновлено: 17:48 29.07.2020)
1601
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию, сообщил командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.
"Что касается места расположения штаба Европейского командования. Сейчас, как вы знаете, он находится в Штутгарте (Германия). После решения ряда вопросов мы ожидаем, что он будет перемещен в Монс в Бельгию", - сказал Уолтерс на пресс-конференции.
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Вчера, 16:40
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных
В ходе пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию.
Сейчас в Монсе находится объединенный штаб сил НАТО в Европе.
Министр обороны США Марк Эспер
Вчера, 16:20
Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
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