США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

"Что касается места расположения штаба Европейского командования. Сейчас, как вы знаете, он находится в Штутгарте (Германия). После решения ряда вопросов мы ожидаем, что он будет перемещен в Монс в Бельгию", - сказал Уолтерс на пресс-конференции.