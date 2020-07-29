https://ria.ru/20200729/1575121630.html
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию, сообщил командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:07
2020-07-29T17:48
марк эспер
нато
монс
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://ria.ru/20200729/1575119509.html
https://ria.ru/20200729/1575117731.html
8
монс
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86f5eef3610176a09dd3c84f7ea5a218.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4ed555f916c4634b55e9e9570aed74dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4b40d30121804c6ea4c0700f124fea99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, нато, монс, сша, безопасность, в мире