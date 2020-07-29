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Новости Подмосковья
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Более 300 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье
Порядка 343 объектов, расположенных вдоль дорог, привели в порядок на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:07
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

Более 300 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье

17:07 29.07.2020
26
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯма на дороге
Яма на дороге
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Порядка 343 объектов, расположенных вдоль дорог, привели в порядок на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"По результатам надзорной деятельности устранено 343 различных нарушения. Основными нарушениями являются: наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий, несвоевременная очистка урн, наличие свалок и навалов мусора на объектах транспортной инфраструктуры, нарушения целостности дорожных ограждений.
Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Дубна, Одинцово, Химки, Подольск", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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