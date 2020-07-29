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Более 300 придорожных объектов привели в порядок в Подмосковье
Порядка 343 объектов, расположенных вдоль дорог, привели в порядок на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:07
2020-07-29T17:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Порядка 343 объектов, расположенных вдоль дорог, привели в порядок на территории Московской области
, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"По результатам надзорной деятельности устранено 343 различных нарушения. Основными нарушениями являются: наличие ям, ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий, несвоевременная очистка урн, наличие свалок и навалов мусора на объектах транспортной инфраструктуры, нарушения целостности дорожных ограждений.
Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Дубна, Одинцово, Химки, Подольск", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.