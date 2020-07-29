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Представитель "России сегодня" победил на конкурсе фоторепортеров
Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Илья Питалев стал победителем XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:06
россия
межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова"
миа "россия сегодня"
новости агентства
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, межрегиональный конкурс репортажной фотографии "памяти александра ефремова", миа "россия сегодня", новости агентства

Представитель "России сегодня" победил на конкурсе фоторепортеров

17:06 29.07.2020
32
© РИА Новости / Илья ПиталевРабота фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева из цикла "Москва времен коронавируса"
Работа фотожурналиста МИА Россия сегодня Ильи Питалева из цикла Москва времен коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Илья Питалев стал победителем XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри отметило высшей наградой цикл его работ "Москва времен коронавируса" в номинации "Федеральный репортаж".
Илья Питалев – один из самых титулованных отечественных мастеров объектива, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", победитель конкурса компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел 1986 году, с 2002 по 2006 годы работал в холдинге "Коммерсантъ". С 2006 года – специальный фотокорреспондент РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня".
"Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса "Памяти Александра Ефремова" за то, что продолжили проводить его даже в такое непростое время, как сейчас. На серию "Москва времен коронавируса" меня вдохновили мои личные наблюдения", – отметил Питалев.
Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие девятнадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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РоссияМежрегиональный конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова"МИА "Россия сегодня"Новости агентства
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