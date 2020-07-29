Представитель "России сегодня" победил на конкурсе фоторепортеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Илья Питалев стал победителем XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри отметило высшей наградой цикл его работ "Москва времен коронавируса" в номинации "Федеральный репортаж".
Илья Питалев – один из самых титулованных отечественных мастеров объектива, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", победитель конкурса компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел 1986 году, с 2002 по 2006 годы работал в холдинге "Коммерсантъ". С 2006 года – специальный фотокорреспондент РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня".
"Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса "Памяти Александра Ефремова" за то, что продолжили проводить его даже в такое непростое время, как сейчас. На серию "Москва времен коронавируса" меня вдохновили мои личные наблюдения", – отметил Питалев.
Конкурс "Памяти Александра Ефремова" был учрежден в Тюмени в 2001 году и носит имя талантливого фоторепортера, погибшего 12 мая 2000 года от взрыва бандитского фугаса в г. Грозном (Чеченская Республика). За прошедшие девятнадцать лет он вырос из областного до всероссийского. Награждение победителей и открытие выставки лауреатов традиционно проходят 29 июля, в день рождения Александра Ефремова, на его малой родине в Тобольске.
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