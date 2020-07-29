Представитель "России сегодня" победил на конкурсе фоторепортеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Фотожурналист Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Илья Питалев стал победителем XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова". Жюри отметило высшей наградой цикл его работ "Москва времен коронавируса" в номинации "Федеральный репортаж".

Илья Питалев – один из самых титулованных отечественных мастеров объектива, лауреат таких престижных профессиональных премий, как Sony World Photography Awards, NPPA — Best of Photojournalism, "Золотой глаз России", победитель конкурса компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ". В фотожурналистику Илья пришел 1986 году, с 2002 по 2006 годы работал в холдинге "Коммерсантъ". С 2006 года – специальный фотокорреспондент РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня".

"Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса "Памяти Александра Ефремова" за то, что продолжили проводить его даже в такое непростое время, как сейчас. На серию "Москва времен коронавируса" меня вдохновили мои личные наблюдения", – отметил Питалев.