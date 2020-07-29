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Автоматизацией работы учебного центра "Пулково" займутся школьники
Российские школьники и студенты займутся автоматизацией работы учебного центра аэропорта "Пулково", они разработают специальные программы для планирования его... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:02
пулково (аэропорт)
технологии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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пулково (аэропорт), технологии, общество

Автоматизацией работы учебного центра "Пулково" займутся школьники

17:02 29.07.2020
1174
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские школьники и студенты займутся автоматизацией работы учебного центра аэропорта "Пулково", они разработают специальные программы для планирования его ресурсов, говорится в сообщении "Кружкового движения" НТИ.
Хакатон Pulkovo.Hack пройдет 14-16 августа в формате онлайн. Принять участие в нем смогут ученики 8-11 классов и студенты 1-2 курсов вузов из любых регионов страны. Лучшие команды смогут пройти стажировку на площадке "Пулково", а также принять участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".
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В рамках мероприятия участникам предложат решить две задачи, основанные на анализе данных. Первая предполагает создание программы, которая на основе таблиц с различными данными составляет итоговое расписание учебного центра аэропорта. Второе задание подразумевает расчет пропускной способности учебного центра "Пулково" для обучения внешних заказчиков: командам надо будет оценить загрузку и пропускную способность центра, спрогнозировать возможные объемы продаж услуг и по результатам расчета составить план-график.
"Участники "Кружкового движения" НТИ не раз доказывали, что способны в короткий срок и даже дистанционно, находясь в разных городах, создавать программные продукты, новые устройства, технологии. Именно поэтому все больше компаний хотят поработать с нашими технологическими командами. А мы готовы предложить партнерам новые интересные форматы работы с молодыми талантами", – отметила директор по стратегическому развитию "Кружкового движения" Наталья Кравченко.
"Кружковое движение" НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе НТИ. Цель организации — создать в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.
К началу 2020 года "Кружковое движение" насчитывало более 200 тысяч участников. Организация проводит ежегодные олимпиады НТИ и проектные школы "Практики будущего", где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе работы школьники учатся инженерному мышлению, приобретают навыки работы в команде, тренируются ставить цели и ориентироваться на результат.
Технопарк Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
21 апреля, 09:00
Школьники примут участие в научном онлайн-проекте по материаловедению
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Пулково (аэропорт)ТехнологииОбщество
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