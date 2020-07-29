Автоматизацией работы учебного центра "Пулково" займутся школьники

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские школьники и студенты займутся автоматизацией работы учебного центра аэропорта " Российские школьники и студенты займутся автоматизацией работы учебного центра аэропорта " Пулково ", они разработают специальные программы для планирования его ресурсов, говорится в сообщении "Кружкового движения" НТИ.

Хакатон Pulkovo.Hack пройдет 14-16 августа в формате онлайн. Принять участие в нем смогут ученики 8-11 классов и студенты 1-2 курсов вузов из любых регионов страны. Лучшие команды смогут пройти стажировку на площадке "Пулково", а также принять участие в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв".

В рамках мероприятия участникам предложат решить две задачи, основанные на анализе данных. Первая предполагает создание программы, которая на основе таблиц с различными данными составляет итоговое расписание учебного центра аэропорта. Второе задание подразумевает расчет пропускной способности учебного центра "Пулково" для обучения внешних заказчиков: командам надо будет оценить загрузку и пропускную способность центра, спрогнозировать возможные объемы продаж услуг и по результатам расчета составить план-график.

"Участники "Кружкового движения" НТИ не раз доказывали, что способны в короткий срок и даже дистанционно, находясь в разных городах, создавать программные продукты, новые устройства, технологии. Именно поэтому все больше компаний хотят поработать с нашими технологическими командами. А мы готовы предложить партнерам новые интересные форматы работы с молодыми талантами", – отметила директор по стратегическому развитию "Кружкового движения" Наталья Кравченко.

"Кружковое движение" НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе НТИ. Цель организации — создать в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.