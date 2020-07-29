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Суд приговорил к 17 годам колонии москвича, заживо сжегшего человека
Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, который поджег незнакомого человека, скончавшегося впоследствии в больнице, сообщает РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:01
московский городской суд
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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московский городской суд, москва, происшествия

Суд приговорил к 17 годам колонии москвича, заживо сжегшего человека

17:01 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, который поджег незнакомого человека, скончавшегося впоследствии в больнице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы Тимура Валиулина. Он осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2019 года Валиулин узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого Валиулин купил на АЗС бензин и пришел во двор жилого дома на Касимовской. Увидев во дворе за самодельным столом мужчину, Валиулин принял его за обидчика, облил бензином и поджег зажигалкой, после чего с места происшествия скрылся.
Пострадавший получил до 95% ожогов тела, от которых скончался в больнице.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Валиулина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.
Ольга Соколова
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