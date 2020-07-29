Суд приговорил к 17 годам колонии москвича, заживо сжегшего человека

По версии следствия, в августе 2019 года Валиулин узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого Валиулин купил на АЗС бензин и пришел во двор жилого дома на Касимовской. Увидев во дворе за самодельным столом мужчину, Валиулин принял его за обидчика, облил бензином и поджег зажигалкой, после чего с места происшествия скрылся.