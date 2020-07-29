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Британское правительство ищет ведущего для транслируемых брифингов
Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:59
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353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Британское правительство ищет ведущего для транслируемых брифингов

16:59 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на сайте правящей Консервативной партии.
В настоящее время офис премьер-министра проводит ежедневные так называемые лобби-брифинги для журналистов - они не транслируются, а об их содержании можно узнать из публикаций ведущих национальных СМИ. Как ожидается, брифинги в новом формате, похожим на тот, в котором организуются транслируемые ежедневные пресс-конференции в американском Белом доме, могут начаться к концу этого года.
"Вы будете ежедневно на нескольких ведущих телеканалах и в соцсетях представлять правительство и премьер-министра перед многомиллионной аудиторией. У вас будет шанс формировать общественное мнение и влиять на него. Вы будете напрямую общаться с общественностью на самые важные темы и разъяснять позицию правительства по ним", - говорится в объявлении.
Кандидат на должность ведущего брифингов "станет политическим советником премьер-министра и членом команды Даунинг-Стрит, подотчетным директору по коммуникациям премьера", отмечается в сообщении.
Ранее в этом году правительство уже проводило ежедневные транслируемые брифинги - они были посвящены ситуации с коронавирусом. Опыт положительно был оценен правительством и с благодарностью принят прессой.
Газета Telegraph, комментируя новость о поиске ведущего для брифингов, сообщила, что его зарплата "в зависимости от опыта" может превышать 100 тысяч фунтов в год.
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