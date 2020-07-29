Британское правительство ищет ведущего для транслируемых брифингов

ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на сайте правящей Консервативной партии.

В настоящее время офис премьер-министра проводит ежедневные так называемые лобби-брифинги для журналистов - они не транслируются, а об их содержании можно узнать из публикаций ведущих национальных СМИ. Как ожидается, брифинги в новом формате, похожим на тот, в котором организуются транслируемые ежедневные пресс-конференции в американском Белом доме, могут начаться к концу этого года.

"Вы будете ежедневно на нескольких ведущих телеканалах и в соцсетях представлять правительство и премьер-министра перед многомиллионной аудиторией. У вас будет шанс формировать общественное мнение и влиять на него. Вы будете напрямую общаться с общественностью на самые важные темы и разъяснять позицию правительства по ним", - говорится в объявлении.

Кандидат на должность ведущего брифингов "станет политическим советником премьер-министра и членом команды Даунинг-Стрит, подотчетным директору по коммуникациям премьера", отмечается в сообщении.

Ранее в этом году правительство уже проводило ежедневные транслируемые брифинги - они были посвящены ситуации с коронавирусом . Опыт положительно был оценен правительством и с благодарностью принят прессой.