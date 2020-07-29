https://ria.ru/20200729/1575120919.html
Британское правительство ищет ведущего для транслируемых брифингов
Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:59
2020-07-29T16:59
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Британское правительство намерено транслировать брифинги для журналистов и открыло вакансию ведущего таких пресс-конференций, следует из заявления на сайте
правящей Консервативной партии.
В настоящее время офис премьер-министра проводит ежедневные так называемые лобби-брифинги для журналистов - они не транслируются, а об их содержании можно узнать из публикаций ведущих национальных СМИ. Как ожидается, брифинги в новом формате, похожим на тот, в котором организуются транслируемые ежедневные пресс-конференции в американском Белом доме, могут начаться к концу этого года.
"Вы будете ежедневно на нескольких ведущих телеканалах и в соцсетях представлять правительство и премьер-министра перед многомиллионной аудиторией. У вас будет шанс формировать общественное мнение и влиять на него. Вы будете напрямую общаться с общественностью на самые важные темы и разъяснять позицию правительства по ним", - говорится в объявлении.
Кандидат на должность ведущего брифингов "станет политическим советником премьер-министра и членом команды Даунинг-Стрит, подотчетным директору по коммуникациям премьера", отмечается в сообщении.
Ранее в этом году правительство уже проводило ежедневные транслируемые брифинги - они были посвящены ситуации с коронавирусом
. Опыт положительно был оценен правительством и с благодарностью принят прессой.
Газета Telegraph
, комментируя новость о поиске ведущего для брифингов, сообщила, что его зарплата "в зависимости от опыта" может превышать 100 тысяч фунтов в год.