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Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил депутатов Госсовета-Хасэ за эффективное взаимодействие в период, когда республика боролась с последствиями пандемии,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:57
республика адыгея
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии

16:57 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил депутатов Госсовета-Хасэ за эффективное взаимодействие в период, когда республика боролась с последствиями пандемии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду Кумпилов принял участие в заседании Госсовета-Хасэ республики Адыгея.
"Глава республики отметил слаженность работы депутатского корпуса и поблагодарил за конструктивное сотрудничество с исполнительными органами власти. Было подчеркнуто, что в сложных условиях пандемии удалось не допустить резкого скачка заболеваемости, сформировать запас сил и средств для противостояния инфекции. Во многом эта важнейшая задача была решена благодаря тесному взаимодействию всех ветвей власти региона", - говорится в сообщении.
Кумпилов подчеркнул, что Госсовет-Хасэ результативно отрабатывал и вносил изменения в региональные законы, необходимые для оперативной работы органов власти.
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"Сегодняшняя ситуация показывает, что несмотря на пандемию, в Адыгее продолжена реализация нацпроектов и по многим стратегическим направлениям достигнута положительная динамика. Это касается дорожного строительства, возведения социальных объектов, реконструкции объектов жизнеобеспечения и формирования комфортной городской среды", - сказал Кумпилов.
Вместе с тем глава Адыгеи напомнил о важности депутатского контроля за исполнением национальных проектов, добавляет пресс-служба.
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