https://ria.ru/20200729/1575120556.html
Глава Пентагона обозначил срок вывода американских войск из Германии
Вывод войск США из Германии начнется в течение нескольких недель, заявил глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:54
2020-07-29T18:48
марк эспер
нато
германия
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575042805.html
2
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, нато, германия, сша, безопасность, в мире