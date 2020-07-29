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Пуск ракеты "Протон-М" отложили на сутки
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:53
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Пуск ракеты "Протон-М" отложили на сутки

16:53 29.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Почему именно потребовалась эта мера, не уточняется.
Пуск ракеты-носителя Протон-М со спутниками связи серии Экспресс с космодрома Байконур. Архивное фото
Вчера, 16:02РИА Наука
Запускаемые с Байконура спутники "Экспресс" заработают зимой
"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов государственная комиссия приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80" на резервную дату. В настоящее время пуск запланирован на 31 июля 2020 года в 00.25 мск", - говорится в релизе.
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