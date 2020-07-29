https://ria.ru/20200729/1575120474.html
Пуск ракеты "Протон-М" отложили на сутки
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:53
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