В Москве возобновили комплексную реабилитацию людей с инвалидностью

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комплексная реабилитация людей с инвалидностью вновь стала доступна для москвичей, сообщает столичный департамент труда и социальной защиты населения.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации город возобновляет работу по оказанию услуг комплексной реабилитации людям с инвалидностью... В настоящее время услуги по комплексной реабилитации с проживанием в центре в течение назначенного курса уже оказывают "Московский городской центр реабилитации" в Текстильщиках, филиал Научно-практического реабилитационного центра в Рузском районе Московской области , Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, а также Центр реабилитации и образования №7, расположенный в Истринском районе Московской области", - говорится в сообщении.

С 1 июля услуги комплексной реабилитации в нестационарной форме, когда клиент сам приезжает в учреждение и после процедур уезжает домой, уже возобновили Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая, а также реабилитационные центры Зеленоградского административного округа Москвы: "Ремесла" и Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта.

С 15 июля в структурном подразделении "Солнечный круг" Комплексного реабилитационно-образовательного центра начали оказывать услуги в нестационарной и стационарной формах как дневного, так и постоянного пребывания, в соответствии с назначенным курсом.

"Ожидается, что с 3 августа "Московский городской центр реабилитации" и Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой также начнут проводить комплексную реабилитацию жителей столицы с ограничениями жизнедеятельности в формате дневного пребывания. Кроме того, 3 августа планируется возобновление работы по комплексной реабилитации в центрах "Бутово", "Царицыно" и "Красная Пахра", а с 15 августа − в Научно-практическом реабилитационном центре по... улице Абрамцевская, дом 15", - дополняется в сообщении.