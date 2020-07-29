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СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений
СК РФ на фоне расследования аварии в Норильске заявил о создании спецотдела по расследованию экологических преступлений, об этом сообщила официальный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:00
светлана петренко
происшествия
разлив дизельного топлива в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана петренко, происшествия, разлив дизельного топлива в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), норильск

СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений

16:52 29.07.2020 (обновлено: 17:00 29.07.2020)
156
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. СК РФ на фоне расследования аварии в Норильске заявил о создании спецотдела по расследованию экологических преступлений, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования", - заявила Петренко.
Андрей Клишас
28 июля, 13:46
В Совфеде ожидают, что ГП осенью расскажет о проверке в Норильске
Она добавила, что объединение в рамках одного подразделения таких специалистов улучшит качество расследования сложных преступлений.
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Светлана ПетренкоПроисшествияРазлив дизельного топлива в НорильскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Норильск
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