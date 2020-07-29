СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений

"Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования", - заявила Петренко.