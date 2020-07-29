https://ria.ru/20200729/1575120415.html
СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений
СК РФ на фоне расследования аварии в Норильске заявил о создании спецотдела по расследованию экологических преступлений, об этом сообщила официальный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:52
2020-07-29T17:00
светлана петренко
происшествия
разлив дизельного топлива в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
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https://ria.ru/20200728/1575042962.html
1
россия
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, происшествия, разлив дизельного топлива в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), норильск