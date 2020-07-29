https://ria.ru/20200729/1575120268.html
Водонаева рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании
Телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что в 14 лет стала жертвой сексуального насилия. Об этом она рассказала в документальном фильме, опубликованном РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:50
2020-07-29T22:15
алена водонаева
тюмень
общество
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https://ria.ru/20200126/1563881129.html
https://ria.ru/20190801/1557069789.html
Арсений Новиков
Вести надо себя правильно и мозг включать. Её не силой потащили. Она уже была готовая на всё.... Так и живёт.
93
Николай Ефимов
после этого ей так это понравилось что она всю дальнейшую жизнь пробивала себе дорогу растопырив свою рогатку
43
24
тюмень
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675891_0:152:3101:1896_1400x0_80_0_0_5e2a702330b93cee321c3b66614ce6e4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева, тюмень, общество
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости
. Телеведущая и модель Алена Водонаева
призналась, что в 14 лет стала жертвой сексуального насилия. Об этом она рассказала в документальном фильме, опубликованном на видеоплатформе Premier
.
Как заявила Водонаева, она стояла на автобусной остановке в Тюмени
, когда к ней подошел незнакомец и предложил подвезти. По ее словам, мужчина был в костюме, приятно выглядел и был вежлив. Девушка села к нему в машину, однако в какой-то момент осознала, что ее везут в незнакомое место.
"Я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо, правильно, делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли что, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить?" — пояснила она.
Водонаева отметила, что очень боялась за свою жизнь, добавив, что одну из ее подруг детства изнасиловали и убили. Поэтому она не стала сопротивляться.
После случившегося преступник отвез ее к месту, где они встретились. Водонаева побоялась рассказывать родителям о произошедшем.
"Будет хорошо, если у кого-то будет хватать смелости рассказывать об этом. <…> То, что я сейчас ее рассказала, — это уже большое дело для других", — считает она.
По мнению модели, такие истории должны научить молодых родителей больше внимания уделять своим детям, не отпускать их одних даже гулять во двор.