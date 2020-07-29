Водонаева рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании

Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеведущая и модель . Телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что в 14 лет стала жертвой сексуального насилия. Об этом она рассказала в документальном фильме, опубликованном на видеоплатформе Premier

Как заявила Водонаева, она стояла на автобусной остановке в Тюмени , когда к ней подошел незнакомец и предложил подвезти. По ее словам, мужчина был в костюме, приятно выглядел и был вежлив. Девушка села к нему в машину, однако в какой-то момент осознала, что ее везут в незнакомое место.

"Я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо, правильно, делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли что, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить?" — пояснила она.

Водонаева отметила, что очень боялась за свою жизнь, добавив, что одну из ее подруг детства изнасиловали и убили. Поэтому она не стала сопротивляться.

После случившегося преступник отвез ее к месту, где они встретились. Водонаева побоялась рассказывать родителям о произошедшем.

"Будет хорошо, если у кого-то будет хватать смелости рассказывать об этом. <…> То, что я сейчас ее рассказала, — это уже большое дело для других", — считает она.