Почти 6 тысяч МКД Подмосковья проверили на подготовку к зиме

"Государственная жилищная инспекция Московской области проверила готовность к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов около 5,9 тысячи домов. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 42% проверенных МКД", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.

По ее словам, по итогам проверок возбуждено 167 дел об административных правонарушениях. 115 из них ­– персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций.