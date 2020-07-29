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Новости Подмосковья
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Почти 6 тысяч МКД Подмосковья проверили на подготовку к зиме
Свыше 5,9 тысяч многоквартирных домов Московской области проверили сотрудники Госжилинспекции региона в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, говорится в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
московская область (подмосковье)

Почти 6 тысяч МКД Подмосковья проверили на подготовку к зиме

16:48 29.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗастройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Свыше 5,9 тысяч многоквартирных домов Московской области проверили сотрудники Госжилинспекции региона в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Государственная жилищная инспекция Московской области проверила готовность к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов около 5,9 тысячи домов. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 42% проверенных МКД", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
По ее словам, по итогам проверок возбуждено 167 дел об административных правонарушениях. 115 из них ­– персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций.
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