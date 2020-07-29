https://ria.ru/20200729/1575120161.html
Почти 6 тысяч МКД Подмосковья проверили на подготовку к зиме
Свыше 5,9 тысяч многоквартирных домов Московской области проверили сотрудники Госжилинспекции региона в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, говорится в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:48
2020-07-29T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)