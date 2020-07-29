Эр-Рияд рассчитывает на возврат власти на юге Йемена к правительству

ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Предложенная Саудовской Аравией инициатива по примирению центрального правительства Йемена и сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена позволит центральным властям вернуть власть в столице Южного Йемена Адене, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
Рано утром в среду саудовские власти заявили, что им удалось убедить правительство Йемена и сепаратистов, захвативших власть в Адене, который был объявлен властями временной столицей после захвата Саны повстанцами-хуситами, пойти на продолжение перемирия и формирование нового правительства с участием кандидатов от юга и севера. После этого сепаратисты отказались от объявленного ими ранее в южных провинциях страны самоуправления.
"Согласие правительства Йемена и Переходного совета Южного Йемена на предложенный королевством механизм - положительный шаг, который укрепит доверие между ними и позволит правительству осуществлять свою деятельность в Адене, реанимировать государственные структуры на пользу йеменскому народу, объединит ряды и усилия для достижения всеобъемлющего политического решения под эгидой ООН", - написал глава МИД в микроблоге в социальной сети Twitter.
После захвата власти в Адене в августе прошлого года представители Переходного совета вытеснили из правительственных учреждений сторонников центральных властей и их силы с военных баз. Несмотря на заключенное в ноябре прошлого года в Эр-Рияде соглашение об урегулировании конфликта с правительством, они продолжили захват власти в других южных провинциях, который завершился установлением полного контроля над стратегически важным архипелагом Сокотра в Индийском океане. Эти действия вызвали резкую критику со стороны находящихся в Саудовской Аравии президента и правительства Йемена, в частности, в адрес допустивших переход Сокотры под контроль сепаратистов саудовских союзников.