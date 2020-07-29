https://ria.ru/20200729/1575120076.html
В Ярославле неплательщик алиментов "прокатил" пристава на капоте
Судебный пристав, пытаясь удержать арестованный за неуплату алиментов автомобиль, вцепился в капот, а водитель "прокатил" его по центру Ярославля. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:47
2020-07-29T16:59
ярославль
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Судебный пристав, пытаясь удержать арестованный за неуплату алиментов автомобиль, вцепился в капот, а водитель "прокатил" его по центру Ярославля.
Поездка автомобиля с человеком на капоте по центру Ярославля
попала на камеры видеонаблюдения, ее опубликовали соцсети и СМИ. Инцидент произошел днем 27 июля на глазах у сотен людей. Судя по видео, автомобиль пару раз останавливался, видимо, ожидая, что человек слезет с капота и разрешит ему продолжить путь, но тот держался крепко. В конце концов машину заблокировал у обочины более крупный автомобиль, и вскоре подъехала полиция.
Пока ни УМВД, ни СУ СКР комментарии на тему произошедшего не дают.
Помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова подтвердила РИА Новости, что человек на капоте - судебный пристав-исполнитель. Владелец автомобиля - отец троих дочерей. По решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание своих детей вплоть до совершеннолетия, однако он уклонялся от этой обязанности и задолжал свыше 400 тысяч рублей.
"В ходе исполнительного производства в качестве меры принудительного взыскания судебный пристав-исполнитель, установивший местонахождение автомобиля должника, наложил на него арест", - сообщила Пиунова. Она отметила также, что в отношении неплательщика алиментов судебный пристав возбудил дело об административном правонарушении. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.
После инцидента автомобиль изъяли на эвакуаторе и доставили на специализированную стоянку, отметила собеседница.