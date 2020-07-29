Эксперты оценили перспективы развития политического кризиса в Тунисе

КАИР, 29 июл – РИА Новости. Политический кризис в Политический кризис в Тунисе , связанный с отставкой премьер-министра и формированием нового кабмина, затянется, не исключена отставка президента страны, считают опрошенные РИА Новости тунисские эксперты.

Президент Туниса Кайс Саид в ночь на 26 июля поручил сформировать новое правительство страны главе МВД Хишаму Мешиши. На формирование правительства отведен один месяц. Прежний премьер-министр Ильяс Фахфах 15 июля подал президенту прошение об отставке, после чего произвел перестановки в кабинете министров, уволив тех, кто представлял противостоящую ему умеренную исламистскую партию "ан-Нахда". Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года.

Два сценария

По мнению политолога Камаля ибн Юниса, Мешиши может удачно воспользоваться шансом и сформировать правительство, которое устроит всех, и получит вотум доверия парламента. Он отметил, что сейчас приоритетной задачей для властей Туниса является вопрос безопасности страны из-за множества факторов, в том числе влияния ливийского кризиса, также остро стоят и экономические и социальные проблемы: пандемия коронавируса, общий политический кризис в стране, забастовки и протесты.

При этом он не исключил, что две партии, формирующие парламентское большинство: "ан-Нахда" (52 места в парламенте) и "Демократический блок" (38 мест) - выступят против кабмина Мешиши. Эксперт обрисовал два возможных варианта развития событий.

"Первый – состав правительства будет одобрен для того, чтобы избежать роспуска парламента. После этого будет проведено голосование по вотуму недоверия (премьеру), и в тот же день будет предложена другая кандидатура. Таким образом, Кайс Саид не сможет выбрать замену премьеру", - пояснил политолог.

"Второй сценарий предполагает, что усилятся народные протесты против правительства и Кайса Саида с целью смещения их с должности и лишения вотума доверия", - сказал ибн Юнис.

Он подчеркнул, что в любом случае стабильность в Тунисе будет зависеть от того, преуспеет ли новое правительство в решении социально-экономических проблем. "Сейчас имеются оценки, согласно которым рост экономики будет отрицательным и составит минус 9%. Уровень безработицы впервые в истории Туниса превысил 20%, при том что до революции 2011 года составлял 13%", - отметил эксперт.

Затянувшийся кризис

По мнению политического активиста Усамы бен Арафы, значительная доля тунисцев считает Мешиши "отличным выбором". "Дело в том, что эту кандидатуру не приветствует политическая элита, правящая Тунисом с 2011 года, во главе с "Братьями-мусульманами"*, - заявил бен Арафа.

По его мнению, политический кризис в Тунисе будет продолжаться вне зависимости от кандидатуры премьера, выбранной президентом. "Кризис в Тунисе - это попытка "Братьев-мусульман" контролировать руководство страны, в том числе президента... Уже то, что президент вне их контроля, затягивает кризис", - заявил эксперт.

"Лишь новые выборы остановят кризис, или – не дай бог – возвращение терроризма", - отметил он.

По мнению бен Арафы, президент в ходе формирования кабмина может поставить условие отстранить от правительства членов партии "Кальб Тунис", возглавляемой Набилем Карауи, противостоявшим Саиду на президентских выборах. "Это приведет к новому кризису, так как "ан-Нахда" с трудом примет факт исключения своего союзника из правительства", - сказал бен Арафа. У партии "ан-Нахда" в парламенте 52 места, у "Кальб Тунис" - 27.

Также "ан-Нахда" негативно отнесется к "символическому" присутствию в кабмине, если представителей партии в кабмине среди министров и советников будет недостаточно, считает эксперт.

Бен Арафа отметил, что опасность нового кризиса таится и в досрочных парламентских выборах в случае роспуска законодательного органа.

По его мнению, "ан-Нахда" хоть и с трудом, но может добиться сохранения того же числа мест в парламенте. "Однако коалиция "Карама", без сомнения, потеряет места в парламенте, так как ее предвыборная программа была основана на (обещании)... помогать президенту. Теперь же коалиция стала главным врагом президента, так что если "ан-Нахда" сама не потеряет места в парламенте, то лишится союзников", - пояснил эксперт. У коалиции на данный момент 19 мест в парламенте.

В этом случае возможен рост влияния Демократической партии Туниса во главе с Абир Муса, резко критикующей в том числе спикера парламента Туниса Рашида аль-Ганнуши, отметил бен Арафа.

Глава коалиции "Карама" Сейф ад-Дин Махлюф в Facebook написал ранее, что выступает против назначения Мешиши.

Хасуна ан-Насефи, возглавляющий блок "Ислах", 16 депутатов которого заседают в парламенте, приветствовал назначение Мешиши и заявил, что он является "независимым" политиком.

Политический кризис в Тунисе вызван также скандалом вокруг спикера парламента, лидера партии "ан-Нахда". Как ожидается, 30 июля парламент проведет голосование по лишению вотума доверия спикера Рашида аль-Ганнуши. Смещение аль-Ганнуши станет возможным при голосовании абсолютного большинства, требуется не менее 109 голосов.

Аль-Ганнуши вменяются в вину ряд нарушений регламента работы парламента. В конце мая депутаты четырех парламентских блоков Туниса потребовали от аль-Ганнуши не вмешиваться во внешнюю политику страны, так спикер поздравил от имени парламента ливийское Правительство национального согласия (ПНС), не посоветовавшись с депутатами.