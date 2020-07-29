В Госдуму внесли проект о территориальном общественном самоуправлении

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты " Депутаты " Единой России " внесли в Госдуму законопроект о создании условий для развития органов территориального общественного самоуправления и наделении их правом инициировать общественные проверки, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, по итогам которого в субъектах РФ рекомендовано создать условия для развития территориального общественного самоуправления (ТОС).

В документе подчеркивается, что органы ТОС способствует воспитанию гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и граждан, преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения, в активной связке с муниципалитетами решают реальные проблемы на местах, способствуют сближению населения и местной власти. Кроме того, отмечают авторы, пандемия коронавируса стала социальной платформой, которая позволила ТОС проявить весь свой накопленный опыт.

"Законопроектом предлагается изложить в новой редакции подпункт 9.1 пункта 2 статьи 26.3 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в которой предусматривается, что органы государственной власти решают вопросы создания условий для развития территориального общественного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить ТОС правом инициировать проведение общественной проверки.