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В Госдуму внесли проект о территориальном общественном самоуправлении
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о создании условий для развития органов территориального общественного самоуправления и наделении их... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:40
россия
госдума рф
единая россия
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россия, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли проект о территориальном общественном самоуправлении

16:40 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о создании условий для развития органов территориального общественного самоуправления и наделении их правом инициировать общественные проверки, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что документ разработан по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, по итогам которого в субъектах РФ рекомендовано создать условия для развития территориального общественного самоуправления (ТОС).
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В документе подчеркивается, что органы ТОС способствует воспитанию гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и граждан, преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения, в активной связке с муниципалитетами решают реальные проблемы на местах, способствуют сближению населения и местной власти. Кроме того, отмечают авторы, пандемия коронавируса стала социальной платформой, которая позволила ТОС проявить весь свой накопленный опыт.
"Законопроектом предлагается изложить в новой редакции подпункт 9.1 пункта 2 статьи 26.3 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в которой предусматривается, что органы государственной власти решают вопросы создания условий для развития территориального общественного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.
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Кроме того, законопроектом предлагается наделить ТОС правом инициировать проведение общественной проверки.
Подчеркивается, что предлагаемые изменения направлены также и на реализацию положений законов о "народном" проектировании (подписан президентом 20 июля) и в целом послужат повышению инициативы и самоорганизации жителей и развитию форм общественного самоуправления на местном уровне.
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