В Совфеде прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о задержании в Алексей Кондратьев. Информация о задержании в Белоруссии россиян, якобы входящих в ЧВК "Вагнер", требует проверки правоохранительными органами, Москве Минску нужно взаимодействовать по этому вопросу, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

"Информация о задержании в Белоруссии россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии", - отметил Кондратьев.

Он полагает, что посольство РФ в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации. Кондратьев также отметил, что частные структуры "ничего общего с государственной политикой не имеют". Следует уточнить, к какой организации могли принадлежать задержанные, сказал он.