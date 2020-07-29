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В Совфеде прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии
Информация о задержании в Белоруссии россиян, якобы входящих в ЧВК "Вагнер", требует проверки правоохранительными органами, Москве и Минску нужно... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:02
задержание россиян под минском
алексей кондратьев
главное разведывательное управление рф
москва
минск
белоруссия
в мире
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Да просто подчинённые повара Пригожина хотели изучить правильный рецепт приготовления драникоу. Но по привычке надели камуфляж и захватили с собой нашивки ЧВК. Председатель совхоза совсем рехнулся )
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москва
минск
белоруссия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, алексей кондратьев, главное разведывательное управление рф, москва, минск, белоруссия, в мире

В Совфеде прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии

16:38 29.07.2020 (обновлено: 20:02 29.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о задержании в Белоруссии россиян, якобы входящих в ЧВК "Вагнер", требует проверки правоохранительными органами, Москве и Минску нужно взаимодействовать по этому вопросу, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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"Информация о задержании в Белоруссии россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии", - отметил Кондратьев.
Он полагает, что посольство РФ в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации. Кондратьев также отметил, что частные структуры "ничего общего с государственной политикой не имеют". Следует уточнить, к какой организации могли принадлежать задержанные, сказал он.
"В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК", - сказал Кондратьев.
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Задержание россиян под МинскомАлексей КондратьевГлавное разведывательное управление РФМоскваМинскБелоруссияВ мире
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Да просто подчинённые повара Пригожина хотели изучить правильный рецепт приготовления драникоу. Но по привычке надели камуфляж и захватили с собой нашивки ЧВК. Председатель совхоза совсем рехнулся )
29 июля, 16:59
Фёдор Сергеев
830007
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